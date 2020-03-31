مستشفى ظلم يعيد تنظيم قسم الطوارئ لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين

زاد من مساحة الاستقبال ومقاعد الانتظار بتوجيهات مدير صحة الطائف

أعاد مستشفى ظلم العام تنظيم قسم الطوارئ، للتسهيل على المراجعين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتفصيلاً، جاء ذلك بتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، خلال زيارته الأخيرة للمستشفى، حيث لاحظ وقتها ضيق مساحة استقبال المراجعين وقلة عدد مقاعد الانتظار، ووجه بتلافي تلك الملاحظات وسرعة البدء بمشروع توسعة قسم الطوارئ.

وأعاد مستشفى ظلم تنظيم قسم الطوارئ وزاد من مساحة الاستقبال ومقاعد الانتظار.

يذكر أن توسعة قسم الطوارئ يأتي ضمن المشاريع المستهدفة للمستشفى خلال الفترة المقبلة.