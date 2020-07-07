فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية البريطاني

تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.