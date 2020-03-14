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إجمالي الوفيات 611 وعدد المصابين قفز إلى 12729 حالة

كورونا إيران في 24 ساعة.. 97 وفاة جديدة و1365 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 97 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفق "روسيا اليوم": قالت وزارة الصحة، في بيان أصدرته ظهر اليوم السبت: إن عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 611 حالة بعد أن كان أمس الجمعة على مستوى 514، وذلك في ارتفاع يومي يعتبر الأكبر في إيران منذ بدء التفشي.



وأضاف البيان أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 1365 حالة، لتصل خلال اليوم الماضي إلى مستوى 12729، بينما بلغ عدد المتعافين 4339 حالة.



وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى جانب الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدد من المسؤولين الحكوميين بهذه السلالة، بينهم وزيران.