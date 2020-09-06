بريطانيا.. إصابة عدة أشخاص جراء عملية طعن "كبيرة" في برمنغهام

الشرطة: لسنا في وضع يسمح بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورة إصابتهم

أعلنت الشرطة بمدينة برمنغهام البريطانية، عن ما أسمته بـ"واقعة كبيرة"، بعد ورود أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص في عمليات طعن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

ووفق "روسيا اليوم" قالت شرطة ويست ميدلاندز في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالى الساعة 00:30 من صباح اليوم؛ تم استدعاؤنا بعد ورود تقارير عن حادث طعن في وسط مدينة برمنغهام.. وجرى الإبلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى في المنطقة بعد فترة وجيزة".

وتابعت الشرطة: "نحن على علم بعدد من الجرحى؛ لكن في الوقت الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد عدد الجرحى أو مدى خطورة جراحهم".