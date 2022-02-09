الشباب يسعى لاستعادة الوصافة أمام ضمك.. و"ديربي المجمعة" بين الفيحاء والفيصلي

في افتتاح الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستأنف غداً الخميس، منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين في الرياض والمجمعة.

ويستضيف الشباب "الثالث" بـ 37 نقطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض نظيره ضمك "الخامس بـ 30 نقطة", فيما يلتقي الفيحاء "السادس" بـ 25 نقطة مع الفيصلي "الحادي عشر بـ 19 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

مباريات الجمعة

وتتواصل منافسات الجولة يوم الجمعة بإقامة 3 مواجهات الأولى تجمع أبها "الثامن" بـ 25 نقطة والحزم" السادس عشر" بـ14 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة, فيما يحل الأهلي "التاسع" بـ 21 نقطة " ضيفاً على الفتح "الرابع عشر" بـ 18 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء, وتختتم مواجهات الجمعة بلقاء القمة الذي سيجمع الاتحاد" متصدر الترتيب" بـ 44 نقطة والنصر "الوصيف" بـ 38 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

مباريات السبت

وتقام السبت المقبل مواجهتان تجمع الأولى الطائي والباطن الذي يحتل المركز "الثاني عشر" بـ 19 نقطة وهو نفس رصيد الطائي "الثالث عشر " وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل, فيما يتواجه الرائد "السابع" بـ 25 نقطة, والتعاون "الخامس عشر " بـ 18 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, فيما تأجل لقاء الهلال والاتفاق من هذه الجولة لمشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.