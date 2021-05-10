"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1076 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 10 مايو 2021، تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 427370 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1076 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 410,816 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7085 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9469 والحالات الحرجة 1341 حالة.