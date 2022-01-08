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تسجيل 13 انتهاكًا على السفن التجارية وتدمير عشرات الألغام زرعوها في البحر الأحمر

عدوان الحوثي بالأرقام.. إطلاق 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة و100 زورق مفخخ استهدف الملاحة بالبحر الأحمر

كشف المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض، بالأرقام والإحصاءات عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي من الحديدة، وعدد الزوارق المفخخة التي استهدفت الملاحة البحرية.

وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي أطلقت 432 صاروخًا باليستيًا من الحديدة، وأكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.

وأضاف: سجلنا 13 انتهاكًا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقًا من الحديدة، وأكد تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

