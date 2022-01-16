"التعليم" تؤكد أهمية تهيئة الطلاب نفسيّاً مع بداية العودة الحضورية للدراسة

وقفت على جاهزية أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة

أكدت وزارة التعليم أهمية تهيئة الطلاب "نفسيًّا" مع بداية العودة الحضورية الأحد المقبل، 23 يناير الجاري بعد انقطاع قرابة عامين.

وكشفت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن الوزارة تواصل استعداداتها للعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، من خلال 3 محاور؛ التهيئة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والاستعدادات والجاهزية.

وأشارت في مداخلة مع "الإخبارية" إلى أن التهيئة النفسية للطلاب والطالبات تتم من خلال منصة "مدرستي"، وتحفيزهم للعودة الحضورية من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تساعد على بث روح الحماس والدافعية للعودة الحضورية الآمنة للمدارس.

من جهة أخرى تواصل إدارات التعليم استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، حيث بدأت اللجان الإشرافية في جميع مناطق المملكة جولاتها التفقدية؛ للوقوف على جاهزية أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية في المملكة، وما يزيد على 4800 روضة أطفال، لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة، وتأمين كل الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد التقى مديري التعليم في اجتماع وجّه من خلاله بأهمية التهيئة النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية"، بما يساهم في الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وتأمين البيئة المدرسية الآمنة لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريا بعد انقطاع دام نحو عامين.

وهيأت وزارة التعليم البيئة التعليمية المناسبة للمدارس في مختلف إدارات التعليم، معززةً استقلاليتها المادية من خلال توفير الميزانية التشغيلية للمدارس لعام 1443 هـ، وتمكين إدارات التعليم بجميع مناطق المملكة للعمل وفقاً لصلاحياتها، ومنح المدارس احتياجاتها ومتطلباتها الإدارية والفنية، حيث تعكس الميزانيات التشغيلية جهود الوزارة المتواصلة لتأمين استمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وكانت وزارة التعليم، قررت استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20/‏ 6/‏ 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.