الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.
وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.
قال: تتواصل هذه الحالة حتى نهار يوم غد وتصحب بحبات البرد
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.
وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.