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قال: تتواصل هذه الحالة حتى نهار يوم غد وتصحب بحبات البرد

الحصيني: "غدق" مستمرة بهطولاتها الغزيرة على هذه المناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة.

وقال الحصيني: اللهم أغثنا.. يُتوقع استمرار حالة "غدق" المطرية، اليوم السبت ونهار غدٍ الأحد - بإذن الله -، بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على: مكة المكرّمة وجدة وشرق المدينة المنوّرة وجنوبها والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والكويت.