"لجنة مكافحة التبغ" تبدأ أولى جولاتها الرقابية في "الشمالية"

زارت مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد للمتابعة والاطلاع

نفّذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بـ"صحة الحدود الشمالية"، أولى جولاتها على المنشآت الصحية لتطبيق نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي "م٥٦" بتاريخ 28/ 7/ ١٤٣٦هـ، القاضي بمنع التدخين في المرافق الحكومية، وتغريم المخالف ٢٠٠ ريال.

وزارت اللجنة مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد للمتابعة والاطلاع.

ودعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، كل العاملين بالمنشآت الصحية والمواطنين الزائرين لتلك المنشآت، لعدم التدخين في المنشأة أو في حرم المنشأة؛ كي لا يتم تطبيق الغرامات.