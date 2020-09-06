جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 637 والوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 01:45 AM

إجمالي الإصابات بلغ 637 والوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة

جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

كيب تاون

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سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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