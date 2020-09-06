جنوب إفريقيا تسجل 2063 إصابة جديدة بكورونا و115وفاة

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 637 والوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة
سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 حالة وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ارتفع إلى 637 ألفًا و141 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفًا و793 حالة وفاة.