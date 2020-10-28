ما الدول التي يكرهها الأمريكيون والبريطانيون؟.. بلدان عربيان في القائمة

وفق استطلاعين للرأي أجرتهما شركة بريطانية مختصة بالدراسات الاجتماعية

أظهر استطلاعان للرأي العام، أجرتهما شركة "يوجوف" البريطانية المختصة في الدراسات الاجتماعية، أن كوريا الشمالية هي أكثر دولة مكروهة من قِبل الأمريكيين والبريطانيين.

وجاء في الدراسة، التي جرت تحت عنوانين "أكثر عشر دول يكرهها الأمريكيون"، و"أكثر عشر دول يكرهها البريطانيون"، أن 65% من المشاركين الأمريكيين في الاستبيان الذي أجرته الشركة خلال الفترة من أكتوبر العام الماضي حتى أكتوبر العام الجاري، لديهم رؤية سلبية تجاه كوريا الشمالية.. تلتها إيران (56%)، والعراق (52%)، والصين (49%)، وروسيا (48%).

وقالت الشركة إنه "من المستغرب أن نسبة الإجابات السلبية عن كوريا الشمالية تبلغ 65% فقط بسبب التقييمات المتدنية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتهديداتها الدائمة للولايات المتحدة".

ووفق "روسيا اليوم" أجاب 12% من الذين تم استطلاع آرائهم، بأن لديهم نظرة إيجابية تجاه كوريا الشمالية، بينما بقي 18% من المجيبين محايدين.

وبالنسبة لنتيجة استطلاع آراء البريطانيين خلال الفترة نفسها، ظهرت كوريا الشمالية أيضا كأكثر دولة مكروهة بنسبة 63%، تلتها سوريا (61%)، والعراق (56%)، وإيران (15%) وأفغانستان (52%).