"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن مايو

في موعد أقصاه 10 يونيو تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، في موعد أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين، على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدّمها داخل المملكة؛ وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.