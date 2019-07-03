"تيسير" تدعو المكاتب الهندسية إلى التسجيل في "فوري بلس" لاستخراج رخص البناء

آل عوين: التوجه العام هو اعتماد مسار المبادرة والاستغناء عن الطريقة التقليدية

ناقشت ورشة عمل "الأنظمة الجديدة لرخص البناء" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الهندسية، بمشاركة مسؤولي اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية "تيسير"، أمس الأول، عدداً من الملاحظات والمقترحات حول مبادرة "فوري بلس" الخاصة باستخراج رخص بناء المنشآت إلكترونياً وبشكل فوري، بعد أن كانت تأخذ وقتاً طويلاً، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالجهات ذات العلاقة بالرخصة وآلية التسجيل في نظام المبادرة.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية سعد آل عوين؛ أن هدف المبادرة يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتمكين المكاتب الهندسية من إصدار رخص البناء بشكل فوري، وإلغاء اشتراط مراجعة المخططات من قِبل الجهات الحكومية، على أن يتحمل المكتب الهندسي مسؤوليتها.

وقال: إن معايير التأهل للرخصة عبر الأمانة هي الكادر الفني والمشاريع المنفذة عبر المكتب الهندسي وأطر العمل، التي على أساسها سيتم تصنيف المكاتب لفئات حيث تحصل كل فئة على المشاريع التي تناسبها.

وأضاف، أن ميزة المبادرة أنها اختصرت إجراءات إصدار الرخصة، مشيراً إلى صدور عدد من الرخص منذ بدء العمل بالمبادرة الجديدة، داعياً المكاتب الهندسية إلى المسارعة بالتسجيل في نظام المبادرة الإلكتروني، مبيناً أن هناك بعض المكاتب لا تزال ترغب في العمل بالطريقة القديمة، مؤكداً أن التوجه العام هو اعتماد مسار المبادرة والاستغناء عن الطريقة التقليدية.

وأشار إلى أن (48) مكتباً هي التي بادرت بالتسجيل في المبادرة، مؤكداً أن هذا الرقم لا يتناسب وعدد المكاتب الهندسية بمنطقة الرياض، مفيداً بأن "فوري بلس" تعـد نقلة نوعية، حيث إنها تقلل الوقت والجهد وتسهم في إصدار رخصة بناء معتمدة من كل الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل قطاعات السياحة والصحة والتعليم، موضحاً أنه ستتم تغطية القطاع السكني في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أكّد رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة المهندس عبدالله السعيد؛ أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود اللجنة لإتاحة الفرصة للمستثمرين بالقطاع للتعرف على إجراءات التأهل للحصول على الرخصة عبر مبادرة فوري بلس، مشيداً بدورها في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، منوّهاً في الإطار ذاته بدور اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في هذا الجانب.