شاهد .. كيف اخترق رصاص الحوثي مركبة مبعوث الأمم المتحدة؟

لمنعه من العبور للاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية وإبطال مساعي السلام

أظهرت صور نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، رصاص مليشيا الحوثي وقد اخترق مركبة وفد الأمم المتحدة أثناء جولة تفقدية لرصد الأضرار التي لحقت بمجمع إخوان ثابت جراء قصفه ليلة أمس.

وكانت مصادر يمنية كشفت اليوم عن أن مليشيا الحوثي اعترضت طريق الوفد الأممي برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، ومنعته من العبور للاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية؛ لإبطال مساعي السلام في اليمن، وللتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي في اللجنة العسكرية المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، إن الجنرال الهولندي باتريك وطاقمه تم اعتراضهم في أول نقطة للحوثيين داخل المدينة، بعد رفضهم فتح الطريق أمامه للذهاب إلى لقاء الفريق الحكومي.