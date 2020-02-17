تتقلص وتضعف .. المسند عن الحالة الماطرة في يومها الثالث

قال: متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاء من حائل

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة الماطرة في يومها الثالث يُتوقع أن تضعف اليوم وتتقلص.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #حائل #القصيم والشمال الشرقي ناحية #حفرالباطن و #رفحاء، والتوقعات تشمل #الكويت.

وقال: في الشرق والوسط تظل الأجواء دافئة حتى يوم الخميس.

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17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 08:22 AM

قال: متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاء من حائل

تتقلص وتضعف .. المسند عن الحالة الماطرة في يومها الثالث

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة الماطرة في يومها الثالث يُتوقع أن تضعف اليوم وتتقلص.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #حائل #القصيم والشمال الشرقي ناحية #حفرالباطن و #رفحاء، والتوقعات تشمل #الكويت.

وقال: في الشرق والوسط تظل الأجواء دافئة حتى يوم الخميس.

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