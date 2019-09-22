شاهد.. "الفيصل" يطلُّ بقصيدة "فريدة التاريخ" بمناسبة اليوم الوطني الـ89

قال فيها: "وحنا هل التوحيد مظهر ومعنى.. قول وفعل ماهيب مطمع سياسات"

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة، جاءت بعنوان (فريدة التاريخ)؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89.



وقال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مطلع قصيدته:

يا جاهل فينا ترانا حكمنا

فريدة التاريخ ثلاث مرات

زالت وعادت ثم زالت وعدنا

والله يبعث ما يبي حي لو مات

وحنا هل التوحيد مظهر ومعنى

قول وفعل ماهيب مطمع سياسات

توحيدنا شلناه راية علمنا

ودستورنا قرآن رب العبادات

وشعارنا سيفين أمن وعدالة

ونخلة نمو الدار وعلو قامات

ومعزّي التأسيس باني وطنّا

على تحدي الوقت والفكر والذات

وعياله ملوك البطولات منّا

على طريق العود هيبة وهقوات