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سكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية

الرياض.. القبض على مواطن تورط في إتلاف جهازي صرف آلي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صرف آلي بمدينة الرياض، وذلك بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال عليهما، في محاولة لسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية.

وتم إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.