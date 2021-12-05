بأكثر من 500 رحلة يوميًا... "الخطوط السعودية" تواصل مرحلة التعافي من آثار الجائحة

مع ذروة الحركة التي تجمع بين انتهاء إجازة الفصل الدراسي والحراك الكبير

سجلت الخطوط السعودية رقماً قياسياً جديداً في عدد الرحلات اليومية منذ بدء الجائحة، حيث تم يوم الجمعة ٣ ديسمبر ٢٠٢١م الوصول لحاجز (٥٠٠) رحلة، حيث سيّرت يوم السبت ٤ ديسمبر (٥07) رحلات

ويأتي ذلك في ذروة الحركة التشغيلية هذه الأيام التي تجمع بين انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول إلى جانب الحراك الكبير في عدد من مدن المملكة والمتمثل في إقامة العديد من الفعاليات والمناسبات العالمية.

واستحوذت محطات الخطوط السعودية الرئيسية على النصاب الأكبر للرحلات خلال اليوم السبت، حيث تصدرت الرحلات بمحطتي جدة والرياض القائمة بـ (١٢٨) رحلة لكلٍ منهما، تلا ذلك محطة الدمام بـ(٣٠) رحلة، ثم محطة المدينة المنورة بـ (١٤) رحلة، وتصل وجهات الناقل الوطني حالياً إلى (٢٧) محطة داخلية و (٤٩) محطة دولية بإجمالي (٧٦) محطة، وباستمرار المؤشرات الإيجابية لعودة قطاع الطيران لمرحلة ما قبل الجائحة، سيعاد التشغيل لكافة المحطات والتي تتجاوز (١٠٠) وجهة حول العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي أن رحلة التعافي من آثار الجائحة تواصل صعودها، ففي الفترة الماضية واصلنا تقديم أحدث الخدمات والمنتجات التي تتواكب مع تطلعات الضيوف، وكذلك تم توقيع اتفاقيات لتحسين تجربة سفر الضيوف في معرض دبي الدولي للطيران، واليوم نعتز بتقرير الأداء التشغيلي الذي يعتبر مؤشرًا مهمًا يؤكد أن الناقل الوطني يسير بخطى ثابتة واضحة المعالم.

وأكد الكابتن الكشي أن جدولة وإدارة وتشغيل هذا العدد الكبير من الرحلات خلال هذه الفترة يقف خلفها كوادر من مختلف القطاعات وأنظمة آلية في غاية الدقة تم اعتمادها لتساهم في هذه الانسيابية، منوهاً أن هذه النجاحات في طريق التألق هي بمثابة الحافز لمواصلة تطوير وتنمية الأداء التشغيلي وزيادة الرحلات والسعة المقعدية مع توالي وصول الطائرات الجديدة.