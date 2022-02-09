استشاري: مقبلون على مرحلة أمان وتعايش مع كورونا وعودة للحياة الطبيعية

أكد انخفاض أعداد الحالات المصابة بكورونا التي تصل للمستشفيات

أكد ‏استشاري الأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، أننا مقبلون على مرحلة أمان وتعايش مع جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، وعودة للحياة الطبيعية.

وأوضح لقناة "الإخبارية" أن "جائحة كورونا ستتحول إلى فيروس موسمي، يؤخذ لقاحه سنويًّا، ونكون في أمان بإذن الله". لافتًا في هذا الصدد إلى انخفاض الحالات المصابة بالفيروس التي تصل للمستشفيات، ولاسيما المحصنين بكامل الجرعات. مضيفًا: "وإن وصلوا للطوارئ توصف لهم أدوية بسيطة، ولا تتجاوز حالات التنويم 3 أيام، ثم يعودون للمنزل سالمين معافين".

وأشار إلى أننا لم نكن نشاهد ذلك في الموجات السابقة من الجائحة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد أن منحنى الإصابات في السعودية إيجابي، وبدأ بالانخفاض والانحسار للأسفل. مشيرًا إلى أن منحنى الحالات الحرجة يتباطأ، ويتجه -بعون الله- للأفضل.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 تسجيل 3162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 719136 حالة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1054 حالة.