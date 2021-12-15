اليوم افتتاح مستشفى جازان.. والأهالي: الحلم سيكتمل بإنجاز مشروع الـ400 مليون

سيخفِّف الضغط والعبء عن مستشفيات المنطقة التي تعاني ازدحامًا كثيفًا

عبَّر أهالي منطقة جازان عن سعادتهم الغامرة بإعلان "الصحة" موعد افتتاح مستشفى جازان العام الذي تعرَّض لحريق قبل سنوات عدة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصحة، موضحين أن ذلك أدخل الفرحة في نفوس الكثير منهم، خاصة أنه سيعمل على تخفيف الضغط والعبء على مستشفيات المنطقة التي تعاني ازدحامًا كثيفًا.

وأكد الأهالي أن حلمهم سيكتمل بإنجاز مشروع الـ400 مليون، مستشفى "النساء والولادة"، الذي بدأ العمل فيه قبل نحو سبع سنوات؛ إذ كان من المفترض الانتهاء منه في عام 1438هـ غير أن المشروع تعثر، وأشارت "صحة جازان" وقتها بأصابع الاتهام إلى المقاول موضحة أنه قد تم سحبه، وأنه لن يرى النور قبل عام 2023م.

وبيَّنوا أن قرار افتتاح مستشفى جازان العام أعاد لهم الأمل مجددًا في إكمال مشروع مستشفى الولادة مشيرين إلى أن المنطقة في حاجة ماسة إلى مستشفى نساء وولادة متخصص نظرًا للكثافة السكانية، ولاتساع رقعتها.. لافتين إلى أنهم متفائلون كثيرًا بسرعة إنجازه خلال الفترة القادمة، وذلك بإدراجه ضمن مشاريع الوزارة.

وكانت "صحة جازان" قد حمَّلت المقاول أسباب تعثُّر مشروع مستشفى النساء والولادة؛ إذ أوضحت في وقت سابق لـ"سبق" أنه تم سحبه، وأنه لن يرى النور قبل عام 2023م.

وقالت "صحة جازان" في تصريح لها في عام 2019 إن موعد افتتاح مستشفى النساء والولادة لن يكون قبل عام 2023 نتيجة لتعثر المقاول، وقرار سحبه منه. وبيَّنت أنها تعمل على إعادة ترسيته على مقاول آخر، وأشارت وقتها إلى أن الأمر يحتاج إلى ستة أشهر لإنهاء إجراءات إعادة الطرح العام والترسية، والتنفيذ سيكون في أربع سنوات. وتوقعت أن نهاية المشروع ستكون في عام ٢٠٢٣م.

واحتلت منطقة جازان قبل نحو عامين المرتبة الثانية في عدد حالات المواليد بين مناطق السعودية بعد الرياض، وذلك بأكثر من 24 ألف حالة ولادة سنوية، أي بمعدل 66 حالة يوميًّا تشهدها مستشفيات المنطقة؛ وهو ما يؤكد حاجتها لمستشفى متخصص في النساء والولادة لاستيعاب كل تلك الأعداد.

نبذة عن "مستشفى جازان العام"

تعرَّض لحريق عام 2015، تسبَّب في وفاة 25، وإصابة نحو100، وتعثر المشروع لأكثر من ست سنوات، وتم تصميمه حاليًا وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

بلغت تكلفة إعادته 158.904.048 ريالاً، وتم زيادة نسبته 40 % عن المساحة السابقة، ويبلغ عدد الأسرَّة في الطوارئ 31 سريرًا، وأسرَّة العناية المركزة 21 سريرًا.

واستُحدث به قسم عناية مركزة لحديثي الولادة بإجمالي 34 سريرًا. ويضم المستشفى 21 عيادة، وثلاث عيادات تخصصية.