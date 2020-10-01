كورونا يضرب إسرائيل بقوة.. نحو 9 آلاف إصابة في 24 ساعة

حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء حتى صباح الخميس 248133

شهد عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفاعًا حادًّا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصًا حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة: إن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبحسب الوزارة تعافى 177752 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.