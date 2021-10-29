دورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم بنجران

لدمجهم في سوق العمل.. وتبدأ الأحد المقبل

تنفذ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عددًا من الدورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم لسوق العمل، بالتعاون مع الشريك الرسمي للجمعية معهد كفاءات الأعمال للتدريب والاستشارات وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.





وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية سوف تنفذ ابتداء من الأحد القادم 25 ربيع الأول عددًا من الدورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم لسوق العمل، يأتي ذلك ضمن المشروعات التنموية التي دشنها أمير منطقة نجران في وقت سابق، والتي من ضمنها تأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم لسوق العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"؛ حيث تقام الدروات في الغرفة التجارية بنجران، وتعمل الدورات على تأهيل المستفيدين في الجانبين النفسي والعملي.

ويستفيد من البرامج 100 متدرب ومتدربة، والدورات هي: "فنون التعامل مع الأنماط السلوكية، ومهارات حل المشكلات، ومهارات التعامل مع ضغوط الحياة، ومهارات الإلقاء والمتحدث الجيد، والولاء والانتماء والرضا النفسي، ومهارات التخطيط الشخصي، ومهارات استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية، وأساسيات صيانة الجوالات".

