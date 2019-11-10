بالصور.. هذا ما قاله "مترجم كوري" عن السعودية وشعبها وعاداتها

ولد وعاش فيها مع أسرته.. يجيد اللهجة ويحب أكلها الشعبي

عاش الشاب الكوري "سادو بارك" في السعودية منذ ولادته فيها منذ 20 عاماً مع أسرته، حيث نوه بعشقه المملكة وإجادته للهجة السعودية وحبه للأكلات الشعبية وإعجابه بالثقافة المحلية وتقاليد المجتمع المحافظة.

وفي التفاصيل وخلال لقاء تليفزيوني قال بارك: أنا كوري سعودي وأصبحت مغرماً بالثقافة السعودية وتقاليد المجتمع التي كسبتها مع أسرتي فقد ولدت بالرياض وأنا اليوم أرتدي الثوب السعودي والشماغ وأحببت للغاية الأكلات السعودية وأهوى القهوة والكرك وأستمتع بأغاني محمد عبدة.

وأضاف أنه كان يعمل مهندساً في إحدى الشركات الكبرى في السعودية، وأنه تربى وإخوته بين أفراد المجتمع السعودي والمقيمين والآن يعمل مترجماً في الهيئة السعودية للملكية الفكرية وأنه مغرم بالمطبق والمعصوب والكبسة والمندي.

وأكد بارك على حبه للمملكة عن طريق توثيق كل شيء من مظاهر الحياة والمعالم السياحية والمناطق الشهيرة، ليعرف بها أصدقاءه وأقاربه والغريب أن بارك يتحدث العربية باللهجة السعودية ببراعة بالمملكة ليشارك بها أصدقاءه، معتبراً المملكة وطناً ثانياً مفتخراً بأنه بات يتحدث اللهجة السعودية ببراعة.



