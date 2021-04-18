"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 أبريل 2021، تسجيل 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 404970 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 907 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 388702حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6823حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9445 والحالات الحرجة 1044 حالة.