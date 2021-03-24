"بلينكن": نريد محاسبة روسيا على تصرفاتها العدائية

أكد أن مغادرة أفغانستان مرهونة بالتنسيق مع الحلفاء

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، ضرورة إقامة علاقات مستقرة مع روسيا، مشيراً: "نريد أن نحاسب روسيا على تصرفاتها العدائية والمتهورة".

وقال إن بلاده لن تغادر أفغانستان، إلا بالتشاور والتنسيق من حلفائها، وبقرار مشترك.

وأضاف "بلينكن": "يجب أن نتأكد من أن أفغانستان لن تكون أرضاً خصبة للإرهابيين".


وأردف وفق "رويترز" أنه من الضروري على كل الأطراف تسريع الجهود من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

0

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 03:58 PM

أكد أن مغادرة أفغانستان مرهونة بالتنسيق مع الحلفاء

"بلينكن": نريد محاسبة روسيا على تصرفاتها العدائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 752

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، ضرورة إقامة علاقات مستقرة مع روسيا، مشيراً: "نريد أن نحاسب روسيا على تصرفاتها العدائية والمتهورة".

وقال إن بلاده لن تغادر أفغانستان، إلا بالتشاور والتنسيق من حلفائها، وبقرار مشترك.

وأضاف "بلينكن": "يجب أن نتأكد من أن أفغانستان لن تكون أرضاً خصبة للإرهابيين".


وأردف وفق "رويترز" أنه من الضروري على كل الأطراف تسريع الجهود من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021