مبادرة "جودة الحياة" تستهدف ممشى الخمسين بالطائف

نفذتها الأمانة بالتعاون مع جمعية "زمزم"

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة التطوع البلدي" بالتعاون مع جمعية زمزم، مبادرة "جودة الحياة"، والتي تهتم بقياس درجة الحرارة، وقياس الضغط والسكر، وإرشادات عامة، وذلك بممشى الخمسين بالطائف ولمدة يومين.



الممشى يشهد توافد أعداد كبيرة من الجنسين "رجال ونساء" بمختلف الأعمار؛ حيث انتشرَ فريق المبادرة بينهم، وقاموا بتفعيل مهام المبادرة، وتقديم الكثير من الإرشادات الصحية التي تعود بالفائدة عليهم.



بدوره أشاد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بتلك المبادرة، والتعاون المشترك القائم بين الجهات والإدارات المجتمعية، مثمنًا ما قامت به أمانة الطائف من دورٍ كبير في عنايتها بالبرامج التوعوية والتثقيفية.