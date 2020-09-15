تطبيق قرار إلزام المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الاحتياجات

في حال مخالفة ذلك تُعاقب المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتباراً من الأسبوع المقبل حملات تفتيش مستمرة للتأكد من تركيب المحلات والمراكز التجارية منزلقاً لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومنحت الوزارة في 19 يوليو الماضي جميع المحلات والمراكز التجارية في المملكة 60 يوماً من أجل تصحيح أوضاعها، وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وأنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وتنص الاشتراطات العامة على "الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة".