طائرات التحالف تصطاد 3 خبراء صواريخ وتلقي منشورات بصنعاء: قادمون

دعت المواطنين إلى التعاون في تخليص اليمن من ميليشيات الاٍرهاب الحوثية

لقي 3 من خبراء الصواريخ في ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، اليوم، في غارات للتحالف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين ألقت مقاتلات التحالف العربي منشورات فوق العاصمة اليمنية صنعاء، تدعو المواطنين إلى التعاون في تخليص اليمن من ميليشيات الاٍرهاب الحوثي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن سكان في صنعاء، أن المنشورات سقطت في مناطق التحرير وصنعاء القديمة وشعوب والحصبة وهبرة.

وحسب المنشورات، فإن قوات الشرعية أعلنت أنها قادمة لتخليص سكان صنعاء من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضدّ المواطنين.

وليست هذه المرة الأولى التي يلقي فيها التحالف منشورات تساند انتفاضة اليمنيين ضدّ الميليشيات الحوثية الإيرانية.

الأسبوع الماضي، ألقى التحالف منشورات كتب فيها "التحالف العربي يطلب من الشعب اليمني ترجيح مصالح الوطن والأمة العربية والالتفاف لقطع يد إيران من اليمن العزيز".

وجاء في منشور آخر "إلى أهلنا الكرام في صنعاء وجميع محافظات اليمن العزيزة: نحن مع انتفاضتكم المباركة ضدّ الميليشيات الحوثية الإيرانية التي أنهكت الشعب اليمني".

وقال منشور آخر "آن الأوان للشعب اليمني للتخلص من عملاء إيران وحكم ميليشيات الحوثي المسلحة المستبدة".

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قد انتفض على ميليشيات إيران في صنعاء ومناطق أخرى.