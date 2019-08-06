اكتمال جاهزية منظومة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المشاركة بالحج

بطاقة سريرية لمستشفياتها بالمشاعر المقدسة بلغت أكثر من 700 سرير

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في حج هذا العام 1440هـ ببعثة متكاملة لها من الخبرات في مجالات الخدمات الصحية الميدانية، والتي تعمل لتسخير كل الجهود؛ انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لتقديم أرقى الخدمات الصحية والعمل الدؤوب على تحسين الخدمة باستمرار، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

واطّلع مدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري من خلال جولة ميدانية لمركز الطوارئ بدقم الوبر ومستشفى القوات المسلحة بمنى على اكتمال جاهزية البعثة المشاركة في حج هذا العام الموجودة بكل كوادرها الصحية المؤهلة وعلى التجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الاجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي بسعة تتجاوز 700 سرير وأسطول من طائرات الإخلاء الطبي الجوي العمودية والنفاثة على مدار الساعة؛ للمساندة لاكتمال منظومة الخدمة الصحية للحجاج.

ومن جانبه، بيّن مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير المشرف على البعثة أن المشاركة تشمل المراكز المتخصصة لمعالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري بعرفة ومنى بسعة 150 سريراً و35 فرقة طبية ونقاط إسعافية ميدانية بواقع 22 نقطة تغطي جميع المشاعر المقدسة خارج نطاق المستشفيات الثابتة الأولية.

وأضاف اللواء "بابعير" أنه تتركز في محطات القطار وجسر الجمرات وطرق المشاة والتحويل إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة لمن تتطلب حالاتهم رعاية طبية متقدمة، بالإضافة إلى المركز الإسعافي بمنى والمخصص للحالات الطارئة ويحتوي على 11 سريراً وعدد 4 عيادات وصيدلية مركزية ومختبر طبي متكامل وتخصيص 13 فرقة راجلة تقوم بدور الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي بين الحجاج مجهزة بالمعدات الطبية الحديثة وأسطول من عربات الإسعاف وعربات الإسعاف الجماعي والمعدة لنقل 8 مرضى بوقت واحد، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية الحديثة والمتكاملة، وذلك بواقع مستشفى ميداني بمشعر منى ومستشفيين ميدانيين بعرفة ومستشفى ميداني بمزدلفة والمزودة بأحدث التقنيات الطبية بسعة 200 سرير.

من جهته، أوضح قائد البعثة العميد المهندس عبدالرحمن بن حمد الجارالله أنه تم تجهيز مركز القوات المسلحة لطب الأسرة بدقم الوبر هذا العام بسعة 250 سريراً ومستوصف قوة الإسناد الإداري بعرفة والعديد من المستوصفات في كل من عرفة ومزدلفة ومنى بالإضافة لوجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي العمودية والنفاثة التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدار الساعة للمساندة في حالات الطوارئ ونقل من يتطلب وضعهم الصحي لمستشفيات القوات المسلحة المساندة في كل من جدة والطائف، وكذلك تدعيم الجانب الوقائي والتوعوي لضيوف الرحمن من الأمراض والوقاية منها من خلال استخدام التقنيات الحديثة وشاشات توعوية مرئية موزعة بالمشاعر المقدسة وبلغات متعددة.

الجدير بالذكر بأن الطاقة السريرية لمستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بلغت أكثر من 700 سرير لموسم حج هذا العام 1440هـ.