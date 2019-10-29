"مدني الشرقية" يحذّر ويدعو إلى الحيطة أثناء الهطولات المطرية

طالَبَ بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، عمومَ المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ خصوصًا في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول؛ تُعَد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات، ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة.

وحث المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني على متابعة التعليمات الإرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول؛ ومنها متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة؛ مشيرًا إلى أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة، توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل، والاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل، والحذر، وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات، والحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة والتأكد من سلامتها وجفافها من الماء، إضافة إلى البقاء في المنزل، ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تُبَيّن لك حجم الخطر.

ولفت "الشهراني" إلى أنه في حال التأكد من أن البقاء في المنزل يُعد خطورة؛ فيجب المبادرة إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن، وفي حال قيادة السيارة عليك التوجه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول، وفي حال تعطل السيارة والخشية من السيول فيجب تركها واللجوء لأقرب مكان آمن، ومساعدة الآخرين بالشكل الذي لا يشكّل خطورة على حياتك وحياة الآخرين، وعدم محاولة لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية، ومنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار وإفهامه أن هذا خطر يهدد حياته، وإبلاغ الدفاع المدني على الرقم "998" عن أي خطر يشاهده.

وأكد أنه في حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم؛ فهناك عدة أمور يجب أخذها في الحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة؛ من خلال الابتعاد عن مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة، وعدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريانها، وإبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات، والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

وأشار إلى أنه لمعرفة المزيد من الإرشادات؛ يرجى التواصل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الإنترنت www.998.gov.sa، والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.