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قال: هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية

"التحالف": إصابة مقيم من جراء اعتداء وحشي بباليستي سقط في أحد المسارحة بجازان

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وقال "التحالف" إنه ورد تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجار العمل على تقييم الأضرار بالموقع.

وأكد "التحالف" أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352819192434689

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352850381225986