مثل هذا اليوم من 89 عاماً .. المديرية تتحول لوزارة خارجية والوزير "فيصل بن عبدالعزيز"

دارة الملك عبدالعزيز تذكّر: بموجب أمر ملكي كان قد صدر في الـ 16 من ديسمبر 1930

صدر في مثل هذا اليوم الـ 16 من ديسمبر 1930م، الموافق 26 / 7 / 1349هـ، الأمر الملكي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية.

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على "تويتر"، اليوم، تغريدة مصورة تذكّر بالحدث، قالت فيها إن الأمر الملكي أقر بأن يكون أول وزير خارجية هو الأمير فيصل بن عبدالعزيز.