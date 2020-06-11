ارتفاع حصيلة وفيات المركب الغارق قبالة تونس إلى 46

انتشال 26 جثة جديدة

نقلت "رويترز" عن مسؤول بالحماية المدنية في تونس، اليوم (الخميس)، أن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46، بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

وانتشلت تونس أمس 20 جثة قبالة سواحل صفاقس، بعد غرق مركب يقل أكثر من 50 مهاجرًا أبحروا في اتجاه السواحل الإيطالية.