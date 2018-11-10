شاهد.. انسياب المياه من أعلى كوبري "عيص الباحة" تجمع تناقضات الجمال والخطر

"المالكي": فتحات التصريف تعمل بكفاءة.. وتصميم الجسر شكّل هذه اللوحة الرائعة

لوحة تجمع المياه وانسيابها من أعلى كوبري "العيص" الشاهق الارتفاع، شكلت تناقضات بين جمال المنظر وخطر تجمع المياه، جاء ذلك تزامناً مع تأكيدات الدفاع المدني بحث تجمع المياه مع الطرق، وبيان النقل بجودة التصريف وجمال اللوحة.

وتفصيلاً، أكدت مصادر "سبق" رصد الملاحظة من قبل دورية الإشراف بالدفاع المدني، وتعهدت باتخاذ اللازم بهذا الخصوص مع الطرق.

وقال مدير عام النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي لـ"سبق": إن كوبرى العيص يقع على طريق الباحة بنى سعد ضمن مجموعة من جسور المنشأة والتي تبلغ 57 جسراً يتم صيانتها على مدار العام وخاصة أثناء موسم الأمطار، وذلك بالكشف على كافة العناصر المكونة للجسر والتأكد من سلامتها وعمل الصيانة اللازمة لها.

وأضاف "المالكي" أن مقطع الفيديو يوضح أن كافه فتحات التصريف تعمل بكفاءة عالية مما أدى إلى سرعة تصريف المياه من سطح الإسفلت ومنع حدوث تجمعات للمياه قد تؤدي لحدوث خطورة على مستخدمي الطريق.

وتابع: "إن جسر العيص في بلخزمر على طريق الباحة بني سعد السياحي، وتصميم وتنفيذ الجسر أدى إلى تكون هذا اللوحة الرائعة".