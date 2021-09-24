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مباريات قوية في أمسية السبت في "الليغا" و"البريميرليغ"

"ريال مدريد" يتطلّع لمواصلة التألق أمام "فياريال".. و"تشيلسي" يواجه "مانشستر سيتي"

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يتطلع ريال مدريد المتصدر إلى مواصلة التألق وتسجيل الأهداف بغزارة عندما يستضيف فياريال القابع في منتصف الجدول يوم السبت، ضمن سعيه لاستعادة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وحصد ريال 16 من 18 نقطة متاحة ولم يواجه صعوبات عديدة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على غريميه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وبرشلونة.



ويعود فضل كبير في مستوى ريال إلى تألق كريم بنزيمة؛ حيث ظهر المهاجم الفرنسي بشكل رائع مرة أخرى خلال الفوز 6-1 على ريال مايوركا يوم الأربعاء، ورفع رصيده إلى ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة.



وفي باقي مباريات الغد من الجولة السابعة من الليغا يستضيف ألافيس ضيفه أتلتيكو مدريد عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب مينديزوروزا، ويواجه فالنسيا نظيره أتلتيك بيلباو عند الساعة الخامسة والربع مساءً على ملعب ميستايا، فيما يلاقي إشبيلية فريق إسبانيول عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.



وفي مباريات الدوري الإنكليزي ينزل مانشستر سيتي مساء غد السبت ضيفًا على المتصدر تشيلسي في قمة الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الفريق السماوي لإلحاق الهزيمة الأولى بتشيلسي هذا الموسم، الذي حقق 4 انتصارات وتعادلًا وحيدًا في أول 5 مباريات خاضها في الدوري المحلي.



ويخوض ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح رحلة صعبة إلى أرض برنتفورد التاسع الذي حقق نتائج جيدة أبرزها الفوز على أرسنال في افتتاح الموسم، ويستعدّ فريق المدرب كلوب إلى لقاء قاري جديد على أرض بورتو البرتغالي الثلاثاء.



أما مانشستر يونايتد الذي لم يخسر بعد، على غرار تشيلسي وليفربول، فيستقبل أستون فيلا العاشر وصاحب النتائج المتقلبة الذي ألحق الخسارة الأولى بإيفرتون، علمًا بأن "الشياطين الحمر" يخوضون مواجهة قارية أيضًا أمام ضيفهم فياريال الإسباني بعد خسارتهم الصادمة في افتتاح منافسات المجموعة السادسة من دوري الأبطال على أرض يونغ بويز السويسري.



ويبحث توتنهام عن وقف نزيف النقاط، فبعد 3 انتصارات افتتاحية مُنِيَ بخسارتين، وهو يلاقي جاره أرسنال صاحب السيناريو المختلف. فبعد ثلاث هزائم لتشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، حقق فوزين ضروريين ليرتقي إلى المركز الثالث عشر.