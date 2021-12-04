انطلاق بطولة غرب آسيا للناشئين في الشرقية.. بمشاركة 9 منتخبات

تحتضنها السعودية خلال الفترة 5- 13 ديسمبر الجاري

‬ تنطلق غدًا الأحد بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين لكرة القدم تحت 15 عامًا، التي تحتضنها السعودية، في الفترة من 5- 13 ديسمبر الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع منتخبي العراق ولبنان؛ فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: (سوريا، فلسطين والإمارات)؛ بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات: (البحرين، اليمن، الأردن).

ويحتضن ملعبا نادي النهضة بالدمام والخليج بسيهات مباريات دور المجموعات؛ بينما يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهتيْ نصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية.

ويقص منتخبا الأردن والبحرين شريط البطولة عندما يلتقيان عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب النهضة لحساب المجموعة الثالثة؛ فيما يلتقي منتخبا الإمارات وسوريا عند الساعة الخامسة على ملعب نادي الخليج لحساب المجموعة الثانية؛ فيما يفتتح منتخبنا الوطني السعودي مشواره بمواجهة نظيره اللبناني عند الساعة 6:45 على ملعب نادي النهضة.

وتتواصل منافسات البطولة يوم الثلاثاء المقبل؛ حيث يواجه منتخب فلسطين نظيره الإماراتي عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب نادي النهضة؛ فيما يواجه العراق نظيره لبنان عند الساعة الخامسة مساء على ملعب نادي الخليج.

ويواجه اليمن نظيره الأردن على ملعب نادي النهضة عند الساعة الـ6:45 مساء.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الخميس 9 ديسمبر الجاري؛ حيث يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره اليمني عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب نادي النهضة؛ فيما تلتقي سوريا مع فلسطين على ملعب نادي الخليج؛ بينما يلتقي الأخضر مع نظيره العراقي الساعة 6:45 مساء على ملعب نادي النهضة.

وتُقام يوم السبت 11 ديسمبر مباراتا نصف النهائي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والذي سيحتضن المباراة النهائية يوم الاثنين 13 ديسمبر.