"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني

بعد شكوى سالكي الطريق من مخاطر الشاحنات ومطالبات توفير طريق بديل

عقّب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة حائل على ما نشرته "سبق"، بعنوان: "مفاجآت تحدق بسالكي (حائل-رفحاء).. شاحنات النفايات تهدّد والمطلب عاجل".

وأوضح الفرع أن طريق حائل - المدينة المنوّرة المباشر في الجزء المشار إليه بالخبر يوجد عليه مسار ترابي يتقاطع معه يؤدي إلى مرمى للنفايات تابع لأمانة منطقة حائل.

وتابع، أنه ولتفادي دخول الشاحنات عبر الطريق المباشر فقد تم سابقاً تنفيذ سياج جانبي يمنع دخول أو خروج الشاحنات لموقع مكب النفايات إلا أنه تعرّض عدة مرات للقطع.

وأضاف: ولتفادي ذلك تم أخيراً تعميد أحد المقاولين بتنفيذ حاجز واقٍ معدني في الجزيرة الوسطية وفي انتظار توريد كميات الحواجز ليباشر المقاول تركيبها بالجزيرة الوسطية، مؤكداً أن ذلك الحاجز سيمنع انتقال الشاحنات عبر الجزيرة الوسطية في الطريق.

وكان سالكو طريق "حائل - رفحاء السريع"، قد تذمروا من تهديد الشاحنات التي تنقل النفايات والمخلفات وأنقاض البناء بمدينة حائل إلى مكب النفايات شرق حائل، لسالكي طريق "حائل - رفحاء السريع"؛ حيث تدخل الشاحنات لموقع المكب بشكل عشوائي دون علامات تحذيرية أو مسارات تقي سالكي الطريق شر الحوادث.

وطالبوا عبر "سبق"، الجهات المعنية كافة بضرورة إيجاد طرق بديلة أو تخصيص طريق جانبي كخدمة للشاحنات، لمنع وقوع حوادث مرورية متوقعة في أي لحظة، وكذلك منعاً لمفاجآت الطريق كسقوط الحجارة والأتربة من الشاحنات، فضلاً عن الخسائر المادية المحتملة بسبب تكسير زجاج سيارات المسافرين من جرّاء سقوط الحجارة الصغيرة من تلك الشاحنات.