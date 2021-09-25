لوحات تعبّر عن الولاء والمواطنة.. "هيئة الباحة" تحتفي باليوم الوطني الـ91

تواجد ميداني وتوعوي لتعزيز الهوية الوطنية والتحذير من الانحرافات الفكرية

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة، في احتفالات اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة تحت شعار "هي لنا دار".

وشملت مشاركة الهيئة تجهيزَ مبناها بالأعلام والإضاءات واللوحات التي تعبّر عن الولاء والمواطنة، كما ركزت على تواجدها ميدانيًّا وتوعويًّا بشكل فاعل؛ حيث وزع رئيس ومنسوبو الهيئة الورود والبطاقات التي تحتوي شعارات اليوم الوطني الحادي والتسعين وعبارات الابتهاج والفخر بالانتماء لوطننا الغالي والتلاحم مع قيادته الرشيدة.

ونشرت الهيئة المحتوى التوعوي والوقائي للرئاسة العامة في تعزيز الهوية الوطنية والتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية، في المتنزهات والطرق وأماكن الاحتفالات.

من جانبه، أوضح فضيلة مدير عام فرع منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن مشاركة الهيئة تأتي انطلاقًا من الواجب الوطني، وتنفيذًا لخطة الفرع في هذه المناسبة الوطنية الغالية، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.