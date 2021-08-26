تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.