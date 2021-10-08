بريطانيا تسجل 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300 وحصيلة الوفيات 137,541

سجَّلت بريطانيا 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300، فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,541.