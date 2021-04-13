إصابات كورونا في أفريقيا تقترب من 36ر4 ملايين

عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية أربعة ملايين و359 ألفًا و544 إصابة حتى اليوم وفق ما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي: إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة، بينما تعافى 3914719 مريضًا من الفيروس في جميع أنحاء القارة.

وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

0

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 08:45 PM

عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة

إصابات كورونا في أفريقيا تقترب من 36ر4 ملايين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

3 335

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية أربعة ملايين و359 ألفًا و544 إصابة حتى اليوم وفق ما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي: إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة، بينما تعافى 3914719 مريضًا من الفيروس في جميع أنحاء القارة.

وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بالفيروس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021