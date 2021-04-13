إصابات كورونا في أفريقيا تقترب من 36ر4 ملايين

عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية أربعة ملايين و359 ألفًا و544 إصابة حتى اليوم وفق ما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي: إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة، بينما تعافى 3914719 مريضًا من الفيروس في جميع أنحاء القارة.

وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بالفيروس.