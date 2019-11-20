"بلدية بارق" تقوم بتشجير حدائق "المنظر" وتعالج التشوه البصري

"آل مبشر": استمرار أعمال النظافة اليومية للأحياء والحدائق والمنتزهات

أنهت بلدية محافظة بارق زراعة أكثر من ٥٠ شتلة زراعية في الحدائق العامة بمركز ثلوث المنظر.

وقال رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر، إنه تم توجيه قسم الخدمات بالبلدية بتشجير الحدائق العامة بما يتناسب مع بيئة المنطقة ومناخها، وتم صباح اليوم بزراعة شتلات الياسمين والتوت والنيم في حديقة ثلوث المنظر وحديقة المركز الحضاري بثلوث المنظر.

وأكد استمرار حملة معالجة التشوه البصري بأعمال النظافة العامة، والمسح على امتداد جنبات طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك أعمال النظافة اليومية للأحياء والحدائق والمنتزهات.

وأشار إلى أن أعمال التشجير ستشمل جميع الحدائق في المحافظة والمراكز التابعة لأهمية الغطاء النباتي والسعي إلى زيادة مساحته.