العراق.. اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في "داعش"

عملية نوعية شارك فيها جهاز الأمن الوطني

اعتقلت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم (الأحد)، مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية نوعية في قضاء داقوق بكركوك.

وأوضح المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع في بيان أوردته "سبوتنيك"، أن العملية جرت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين الماضي، مقتل 23 من عناصر "داعش"، وعنصر من قوات الأمن العراقية، وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.