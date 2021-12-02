أخضر الشاطئية يتغلب على منتخب الكويت بثلاثية

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية على نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/2، في ثالث المباريات الودية التي جمعتهما، اليوم (الأربعاء)، التي أقيمت على ملعب جمعية مشرف الترابي، في المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقيمه (الأخضر) في العاصمة الكويتية، في إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية.



وسجلت أهداف الأخضر عن طريق ماجد شمهاني، يحيى طموحي، صالح القرني.



وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.



يذكر أن "أخضر الشاطئية" لعب ثلاث مباريات مع نظيره الكويتي، فاز في المباراة الثانية والثالثة وخسر في المباراة الأولى وتبقى مباراة واحدة ستقام يوم الجمعة.