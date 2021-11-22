"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549518 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538640 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8826 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 52 حالة.