الملك يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي

استقبل العلماء والرئيس العام لشؤون الحرمين ووزير الحج والعمرة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم؛ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

ونقل ولي عهد دبي تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائبه، لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله رعاه الله تحياته وتقديره لهما.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - العلماء، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات، الذين قدموا للسلام عليه - حفظه الله -.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.