"الأرصاد": أمطار رعدية على الطائف وميسان

"المدني" يدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الطائف وميسان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 03:16 PM

"المدني" يدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر

"الأرصاد": أمطار رعدية على الطائف وميسان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الطائف وميسان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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