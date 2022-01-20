أمانة العاصمة المقدسة تغلق 17 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

508 جولات لتطبيق التباعد والملصقات والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية، وأغلقت خلالها 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية.