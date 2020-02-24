جنيف .. " فيصل بن فرحان" يلتقي وزيرة خارجية إندونيسيا

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي؛ وذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.